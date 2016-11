Kvartett lämnar ÖFK: "Önskar alla lycka till"

TV: Stor ÖFK-special – spelare som kan lämna och värvas till klubben: "Förvånad om han blir kvar"

Alex Dyer var under den gångna säsongen lagkapten i Östersunds FK under dess historiska första säsong i Allsvenskan. Under slutet av säsongen började det florera rykten om IF Elfsborgs intresse, och nu står det klart att det blir just Elfsborg som blir Dyers nästa klubbaddress. Totalt gjorde Dyer 19 mål på 85 matcher för ÖFK efter att han kom till klubben under 2014.

För bara ett par dagar sedan uttalade sig Dyer om ryktena kring en flytt till Elfsborg.

– Jag vill utvecklas som spelare och kanske behöver lämna för det, men samtidigt har jag utvecklats jättemycket i ÖFK och vet att jag skulle fortsätta göra det om jag blir kvar. Det måste vara något stort för att lämna ÖFK, sa han då.

Hampus Nilsson lånades in till klubben under sommaren från Djurgården i samband med att Andreas Isaksson förstärkte Djurgården. Nilsson kommer nu att återvända till Stockholmsklubben.

Walid Atta lämnar även han ÖFK tillsammans med Andrew Stadler. Någon ny klubb för Stadler och Atta är i nuläget inte klar.

