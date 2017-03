Jamie Hopcutt öppnar för comeback redan till hemmapremiären: "Har jobbat väldigt hårt"

För dig som loggar in: Jamie Hopcutt: "Jag hoppas att de kommande säsongerna blir mina bästa"

Under de senaste veckorna har Hopcutt kunnat medverka mer och mer i spelövningar under ÖFK:s träningar. Steg för steg kommer han tillbaka in i träningen och nu meddelar han själv att en comeback kan vara aktuell redan under våren.

– Jag måste känna mig 100 procent i kroppen och självklart kommer vår läkare och tränarna känna sig säkra också. Men jag kommer att försöka komma tillbaka till allsvenskan så snart som möjligt, men premiären är förmodligen för tidigt, säger Hopcutt till Fotbollskanalen.se.

Läs också: Hopcutt tillbaka i träning – men vill inte prata om skadan: "Kan helt enkelt inte"

Hopcutt har tidigare berättat för Sporten att han kan se positiva delar med den långa skadefrånvaron då han kunnat jobba på andra delar av sitt spel under det senaste året. Hocutt tror därför att han kan komma tillbaka till sin tidigare form relativt snabbt när han väl är redo för spel.

- Folk kommer att tänka att jag har varit borta så länge och det kommer att vara tufft, men jag har jobbat väldigt hårt under min rehab och blivit mycket starkare och arbetat på många av mina svagheter, säger han till Fotbollskanalen.

För dig som loggar in:

Potter efter avancemanget: "Det här är historiskt för oss"

Följ onsdagens träning inför lördagens kvartsfinal mot Trelleborg