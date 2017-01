Bristen på målvakter gör att Östersunds FK lånar in Andrew Mills från IFK Östersund under lägret i Spanien.

ÖFK har just nu bara Aly Keita under kontrakt och behöver minst två för att kunna genomföra lägret på ett bra sätt.

– Det blir en smidig lösning eftersom Andrew har varit i IFK under en tid, säger målvaktstränaren Linus Eriksson i Östersunds FK.