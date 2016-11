Här är alla spelarna i ÖFK:s trupp under den historiska debutsäsongen i allsvenskan

1. Aly Keita

Målvakt, 29 år, moderklubb IK Oden (Västerås).

12 matcher i årets säsong, varav alla från start

Kom till ÖFK 2014 från Syrianska Kerburan i division 2/Västerås SK i division 1. Keita eller Björnsson var frågan som många ställde sig inför säsongen. Svaret blev Jamal Blackman under våren. Men efter att Blackmans lån avslutades klev Keita fram och visade hög klass. Keita radade upp nollor under säsongen, bland annat i matchen mot Djurgården direkt efter skandalmatchen i Jönköping där Keita attackerades av en åskådare.

2. Stefan Karlsson

Back, 27 år, moderklubb Växjö Norra IF.

15 matcher i allsvenskan för ÖFK, varav 13 från start. 0 mål, 3 assist.

Kom till ÖFK från allsvenska konkurrenten Djurgårdens IF i juli. Karlsson kom snabbt in i laget och har varit en starkt bidragande faktor till ÖFK:s framgångar under hösten med sitt hårt jobbande och kreativa kantspel.

5. Walid Atta

Back, 30 år, Gunnilse IS (Göteborg).

20 matcher, varav 16 från start. 2 mål, 0 assist.

Kom till ÖFK efter att ha stått utan kontrakt från december, då turkiska Genclerbirligi bröt kontraktet med den rutinerade försvararen, som bland annat representerat AIK, Helsingborg och BK Häcken i allsvenskan tidigare. Atta blev snabbt en stabil pjäs i ÖFK:s försvar och producerade bland annat två mål i samma match när Örebro gästade Jämtkraft Arena.

Att är inför den sista omgången den passningssäkraste spelaren i hela allsvenskan.

6. Douglas Bergqvist

Back/mittfält, 23 år, Reading FC (England).

23 matcher, varav 20 från start. 0 mål, 1 assist.

Med sitt uppoffrande spel har Bergqvist både blivit buren av planen med hjärnskakning samt fått ögonbrynen spräckta vid två tillfällen under säsongen. Hans tuffa spel utan boll kompletteras med ett passningsspel som bidragit till många anfall.

Bergqvist kom till ÖFK från Welling United i sjättedivisionen i England 2014 och ar gjort 21 matcher för ÖFK den här säsongen, inför den avslutande helgen.

8. Jamie Hopcutt

Mittfältare, 24 år, York City FC (England).

1 match. 0 mål, 0 assist.

Hopcutt hade varit en viktig kugge och ett anfallsvapen under hela ÖFK:s resa genom seriesystemet, från att han anlände 2012. I premiärmatchen på högsta serienivå i Sverige var olyckan framme och de dubbla frakturer som Hopcutt drabbades av mot Hammarby hindrade honom sedan från spel under resten av säsongen. Enligt klubbledningen är det klart att Hopcutt förlänger sitt kontrakt och han beräknas vara tillbaka i januari.

10. Hosam Aiesh

Anfallare, 21, Azalea BK (Göteborg).

12 matcher, varav 10 från start. 2 mål, 0 assist.

Tillhörde BK Häcken i allsvenskan 2014, men lånades ut till Varberg i superettan. Kom därefter till ÖFK inför säsongen 2015. Denna säsong lånades han ut till Varberg igen under våren, men kom sedan tillbaka och har i många matcher visat speed och orsakat stora problem för motståndares backlinjer. I derbysegern mot Sundsvall jobbade Aiesh fram en straff och gjorde sedan det sista målet i matchen, som slutade 4–0.

11. Andrew Stadler

Anfallare, 28, Polona SC Wisconsin (USA).

21 matcher, varav 10 från start. 3 mål, 3 assist.

Började sin karriär i Sverige 2011 i Färila i division 4, men fick snabbt chansen i division 2-laget Sandvikens IF. Kom till ÖFK 2015 från Landskrona. Har gjort 20 matcher och tre mål för ÖFK den här säsongen, varav det första bidrog till ÖFK:s historiska första allsvenska seger när laget vann med 2–1 mot Falkenberg på bortaplan.

12. Ken Sema

Mittfältare, 23, IF Sylvia (Norrköping).

23 matcher, varav 16 från start. 4 mål, 1 assist.

Lämnade Ljungskile för ÖFK efter förra säsongen. Efter en stark vår fick Sema chansen att följa med det svenska U23-landslaget till OS i Rio i somras. Har bidragit med både mål, finter och hårt jobb längs kanterna för ÖFK under hela säsongen.

14. Bobo Sollander Jansson

Back, 31, Frösö IF.

5 matcher, varav 2 från start. 0 mål, 0 assist.

Veteranen fick göra sin första allsvenska match från start i skandalmatchen mot Jönköping och följde därefter upp med en stark insats från start mot Djurgården, tills att han fick armbågen ur led och blev borta under en längre tid.

Sollander, som gör sin elfte säsong i ÖFK, har inte gjort några framträdanden i matchsammanhang sedan dess.

16. Hampus Nilsson

Målvakt, 26, IFK Osby.

6 matcher för ÖFK i allsvenskan, alla från start.

Gjorde sex matcher i Djurgården under våren och lånades ut till ÖFK i somras. Fick, trots Keitas fina form, chansen under hösten och har presterat bra i många matcher.

Höll bland annat nollan mot mästarlaget Malmö på bortaplan och följde upp det med ytterligare en nolla mot ett hårt tillbakapressat Hammarby på hemmaplan.

17. Curtis Edwards

Mittfältare, 22.

12 matcher, varav 10 från start. 3 mål, 2 assist.

En framgångssaga som med stor sannolikhet saknar motstycke i dagens elitfotboll. Värvades till ÖFK i somras efter ett år i Ytterhogdal i division 3. Före det hade han ett uppehåll på två år där han inte spelade fotboll utan jobbade på sin pappas företag. Har sedan debuten i ÖFK gjort 11 matcher och tre mål i allsvenskan.

18. Alhaji Gero

Anfallare, 23, El-Kanemi Warriors (Nigeria).

22 matcher, varav 12 från start. 3 mål, 1 assist.

Kom till ÖFK inför säsongen från Viborg i högstaserien i Danmark och skadade sig redan under försäsongen mot Dalkurd. När han väl kom tillbaka hade Gero svårt att få målproduktionen att lossna, men på hösten kom målen mot Falkenberg (två i samma match) och mot Hammarby.

19. Dennis Widgren

Back, 22, IFK Östersund.

30 matcher, varav 27 från start. 0 mål, 1 assist.

Den enda spelare i laget som har deltagit i samtliga matcher denna säsongen (26 från start). Kan trots sin unga ålder redan räknas som veteran i ÖFK-tröjan då han tillhört klubben sedan 2008. Har gått från klarhet till klarhet och varit en av lagets mest stabila spelare sett över hela säsongen.

20. Gabriel Somi

Back, 25, IFK Kumla.

15 matcher, varav 12 från start. 0 mål, 1 assist.

Kom från fyra säsogner i Syrianska IF till ÖFK inför säsongen. Har gjort 15 matcher i allsvenskan där han framför allt fick förtroende under den tidigare delen av säsongen.

21. Fouad Bachirou

Mittfältare, 26, USA Clichy (Frankrike).

22 matcher, varav 18 från start. 1 mål, 0 assist.

Publikfavoriten Fouad Bachirou kom till ÖFK från Greenock Morton i den skotska andradivisionen 2014. Har gjort 21 matcher den här säsongen, och gjorde sitt första mål i ÖFK i 3–0-segern mot Malmö FF den 22 oktober.

22. Brwa Nouri

Mittfältare, 29, Vasalunds IF.

27 matcher, samtliga från start. 4 mål, 2 assist.

Kom till ÖFK 2014 efter fem säsonger i Dalkurd FF. Har gjort 27 matcher den här säsongen, alla från start, och fyra mål. Nouri har dessutom belönats för sina insatser med uttagningar till Iraks landslag och missade därför sista matchen mot Gefle.

23. Alex Dyer

Mittfältare, 26, Northampton Town FC (England).

26 matcher, varav 25 från start. 9 mål, 7 assist.

Kom till ÖFK 2014 från Welling United i sjättedivisionen i England. Har fått ta hand om lagkaptensbindeln den här säsongen under sina 25 matcher och varit både playmaker och målskytt samt hårt slitande mittfältare. Toppar interna assistligan överlägset och är tvåa bakom Saman Ghoddos i interna skytteligan.

24. Ronald Mukiibi

Back, 25, Mossens BK (Göteborg).

21 matcher, varav 20 från start. 3 mål, 1 assist.

Lånades ut från BK Häcken till ÖFK 2015. Tillhör från och med den här säsongen ÖFK, och har gjort stabila insatser över hela säsongen samt tre mål tidigt under densamma.

– Ja, det kanske inte är så många som vet det, men jag var en riktig målgörare när jag började lira fotboll i BK Mossen. En säsong i sjumanna gjorde jag och min kompis André 39 mål var, sade Mukiibi efter målsuccén i inledningen av säsongen.

25. Samuel Mensiro (tidigare Mensah)

Back, 27, Right to Dream Academy (Ghana).

12 matcher, varav 7 från start. 0 mål, 0 assist.

Återvände till ÖFK inför den här säsongen efter två säsonger i Örebo SK och har sakta men säkert kommit tillbaka som den stabila försvarskugge som publiken på Jämtkraft Arena minns honom som.

27. Piotr Johansson

Mittfältare, 21, Skurups AIF.

7 matcher för ÖFK, varav 3 från start. 0 mål, 0 assist.

Kom till ÖFK på lån från Malmö FF i juni. Fick starta i tre matcher men har under hösten inte fått speltid i Graham Potters lagbygge.

31. Sotirios Papagiannopoulos

Back, 26, AIK.

22 matcher, samtliga från start. 0 mål, 1 assist.

Kom till ÖFK 2014 efter en sejour i grekiska PAOK Thessaloniki. Före det spenderade han fyra säsonger i Assyriska. Har gjort 22 matcher för ÖFK den här säsongen och presterade så pass bra att Swansea fick upp ögonen för honom. Men kort efter provträningen med Premier League-laget tvingades "Sotte" till vila på grund av en knäskada.

93. Saman Ghoddos

Mittfältare, 23, BK Vången.

27 matcher, varav 25 från start. 10 mål, 4 assit.

Har gjort 26 matcher och nio mål för ÖFK den här säsongen, något som gjort honom till lagets skyttekung. Ghoddos visade framfötterna redan under försäsongen och i premiären mot Hammarby blev han ÖFK:s historiske förste målskytt i allsvenskan genom tiderna.

Men den match som både Ghoddos och ÖFK-fansen kommer att minnas mest från säsongen är hans återkomst till Skåne och Malmö då storspelade och stod för två av målen i ÖFK:s seger över det blivande mästarlaget.

77. Haraldur Björnsson

Målvakt, 27 år, Valur

0 matcher.

Björnsson hade stor del i ÖFK:s avancemang från superettan men fick stå åt sidan när Jamal Blackman plockades in under våren och Aly Keita senare fick chansen och presterade bra i målet. Lämnade ÖFK för spel i norska Lilleström under sommaren.

7. Monday Samuel

Mittfältare, 22, ABS FC (Nigeria).

5 matcher för ÖFK, varav 2 från start. 0 mål, 0 assist.

Kom till ÖFK inför förra säsongen från Ängelholms FF. Gjorde fem matcher i ÖFK innan han lämnade för Helsingborg i somras.

9. Emir Smajic

Anfallare, 27 år, IK Märsta.

9 matcher, varav 4 från start. 1 mål, 0 assist.

Hann göra nio matcher i ÖFK den här säsongen innan han i somras valde att byta kontraktet. Skrev senare på för Brommapojkarna. Kom till ÖFK 2013 från Västerås SK (division 1).

27. Jamal Blackman

Målvakt, 23, Chelsea FC

12 matcher, samtliga från start.

Gjorde 12 matcher för ÖFK fram till EM-uppehållet, innan han återvände till Chelsea, premier league-klubben han tillhör. 23-åringen är numera utlånad till Whycombe i league two i England. Avslutade sin tid i Östersund med en turbulent vecka där han stannades med 0,68 promille alkohol i blodet i sin bil bara timmar efter förlustmatchen mot GIF Sundsvall på bortaplan.

29. Michael Omoh

Anfallare, 25, Monoe FC (Nigeria).

7 matcher för ÖFK, varav 4 från start. 1 mål, 1 assist.

Publikfavoriten Omoh kom till ÖFK från Dalkurd FF 2014 och var en viktig pusselbit i lagbygget som tog ÖFK till allsvenskan. Omoh hann göra sju matcher den här säsongen innan han lämnade för Örebro SK i juli.

Samtliga statistiksiffror är hämtade från svenskfotboll.se.