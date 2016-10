Första halvlek avgör mot Örebro – statistiken som talar mot och för ÖFK

Ovan: se bröderna Ken och Maic Sema och vad de sa inför senaste mötet mellan ÖSK och ÖFK. Då slutade mötet 2-0 till Örebro. På måndag kväll möts de igen och här är allt du behöver veta inför matchen, däribland vad ÖFK behöver göra för att säkra segern mot Örebro.

Allsvenskan, omgång 29/30:

Örebro - Östersunds FK

Behrn arena måndag 31 oktober 19.00

Värt att notera:

Bröderna Ken och Maic Sema ställs återigen mot varandra i den mest intressanta matchen inom matchen. I vårens möte blev det vinst för Örebro men ÖFK är varmare i de allsvenska kläderna och kommer med självförtroende från de senaste två vinsterna mot MFF och Hammarby. Tidigare ÖFK-spelaren och profilen Michael Omoh hoppade in senast mot Jönköpings Södra och visade initiativförmåga framåt. Omoh gick från Östersund till Örebro under sommarfönstret.

Lagen:

ÖFK, tänkbar startelva: Hampus Nilsson - Dennis Widgren, Douglas Bergqvist, Samuel Mensiro, Ronald Mukiibi - Fouad Bachirou, Brwa Nouri, Alex Dyer - Ken Sema, Saman Ghoddos, Hosam Aiesh

Örebro, tänkbar startelva: Oscar Jansson - Sebastian Ring, Daniel Björnqvist, Brendan Hines-Ike, Carl Ekstrand Hamrén - Nahir Besara, Nordin Gerzic, Robert Åhman Persson, Maic Sema - Victor Sköld, Astrit Ajdarevic

Saknas:

ÖFK: Jamie Hopcutt och Sotirios Papagiannopoulos är långtidsskadade. Frågetecken på Walid Atta som enligt uppgift ska vara okej efter knäskadan men drabbades av en förkylning i veckan. Enligt Graham Potter skulle Atta börja träna efter Hammarbymatchen så det återstår att se status på backen.

Örebro: Michael Almebäck (rött kort mot Jönköping södra senast), Erik Moberg (hjärnskakning) och frågetecken på Martin Lorentzon (problem med baksida lår), Logi Valgardsson (operation efter problem med baksida lår) och Patrik Haginge som slet av hälsenan och tvingades till operation i somras.

Kommentarer:

ÖFK: kommer från rejält med medvind efter de senaste vinsterna mot Malmö FF och Hammarby. Truppen verkar hel och frisk med undantag för Hopcutt och Sotte men vi sätter ett frågetecken även på Walid Atta.

ÖFK har haft svårt med målen på bortaplan men kommer med rejäl medvind efter bortasegern mot guldlaget Malmö. En förändrad backlinje i Örebro kan öppna ytor för Alhaji Gero och Saman Ghoddos som båda verkar ha hittat målföret.

Men ÖFK har svårt att komma tillbaka från underläge. ÖSK är duktiga på att få in tidiga mål även om de inte alltid behåller ledningen men framför allt har ÖFK svårt att hämta upp underlägen. I de tio matcher under den här säsongen som de släppt in mål i första halvlek har de förlorat nio och spelat en oavgjord. Viktigt för ÖFK alltså att hålla tätt i första.

Men även det omvända gäller. ÖFK har bara förlorat en match där de haft ledningen i halvtid.

– ÖSK är en positivt spelande förening. Jag ser jättemycket fram emot den matchen för det betyder mycket här på slutet - man tar med sig lite av känslan från de sista omgångarna in i den tunga träningsperioden. Man lär sig mycket av de sista omgångarna, säger Daniel Kindberg.

Örebro: Det finns några frågetecken i backlinjen där flera saknas på grund av skador och där det röda kortet på erfarne Michael Almebäck utgör ett avbräck. Det finns inte jättemycket material att ta av och möjligen får unge Carl Ekstrand Hamrén chansen i startelvan. Om Martin Lorentzson är klar för spel igen efter sin hjärnskakning kan han möjligen ta den platsen istället.

– Örebro är ett jättebra fotbollslag med väldigt spelande, smart taktiskt lag med några fantastiska fotbollspelare. De har många väldigt fina offensivt tänkande spelare. Det blir väldigt roligt att möta dem och se om de kan och vill bjuda upp till fotbollsdans. Man måste vara två som dansar, säger ÖFK:s ordföranden Daniel Kindberg.

ÖSK har haft en ganska stark säsong med en bra inledning där de slog ÖFK på Jämtkraft med 4-2. Örebro kommer från 1-1 mot Jönköping södra senast, och innan dess mållöst mot Helsingborg och vinst mot Kalmar. Örebro ligger just nu på sjunde plats i tabellen, två poäng före ÖFK.

LÄS OCKSÅ:

Michael Omohs första möte med ÖFK i Örebrotröjan: "Som vilken match som helst"

14 spelare i ÖFK med utgående kontrakt: "Spelare kommer och går - föreningar består"