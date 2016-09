Falkenbergs starke mittback missar matchen mot ÖFK på lördag

Backen Felipe Carvalho värvades av Malmö FF från Tacuarembó i uruguayanska förstaligan förra sommaren. Där stod han för en bra höst med elva matcher i allsvenskan och sju i Champions League och bidrog även offensivt med två allsvenska mål och två assists i Champions League.

Men i slutspurten skadade han ett knä och under våren hade han sedan tufft att få speltid i Malmö. Det blev två matcher, en från start samt ett succéinhopp hemma mot Djurgården där han blev matchhjälte genom att nicka in matchens enda mål.

Under sommarfönstret lånades han ut till Falkenberg och klev rakt in i startelvan mot AIK 31 juli. Där han han sedan varit given i höstens nio matcher.

Men på lördag när Falkenberg gästar Jämtkraft Arena för match mot Östersunds FK så finns den kraftfulle och starke huvudspelaren inte med. I måndagens hemmamatch mot Hammarby drog han på sig sin tredje varning och därmed avstängd mot ÖFK.

