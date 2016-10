Falkarna storsatsar inför ÖFK:s match mot Hammarby: "Något unikt i svensk fotboll"

Läs också: Falkarna svarade på Patronernas tifo: "Vi är mycket mer än ett Norrlandslag"

Falkarna meddelade via sin facebooksida under torsdagen att de nu nått målet för den insamling de startat för att förverkliga "ett arrangemang som aldrig någonsin har gjorts på en fotbollsarena i Sverige tidigare".

– Det kommer att vara något unikt i svensk fotboll. Vad jag har hört från andra som varit med länge har det aldrig någonsin skett, säger Joakim Castberg i Falkarna, som inte vill avslöja något kring vad själva tifot kommer att innehålla och hur det kommer att presenteras.

Tifoansvarige Anders Ringfelter är också förtegen kring projektet, som han har lagt över 100 timmar på under fritiden sedan det senaste stora tifot mot GIF Sundsvall i början av augusti.

– När vi plockade ihop Sundsvallstifot började vi prata om hur vi skulle toppa det. Då föddes den här idén lite på skämt, men nu har vi lyckats med det. Vi jobbar hela tiden med att kunna överträffa varje tifo och nu känns det nästan som att vi målat in oss i ett hörn inför nästa projekt, säger Ringfelter med ett skratt.

Falkarna har med hjälp av bidrag från både företag och privatpersoner snabbt nått målet för insamlingen inför drömtifot, som blir många gånger dyrare än tifot mot Sundsvall. På facebooksidan visades först att målet var 65 000 kronor, men det visade sig bli dyrare än så.

– Det var en kalldusch där ett tag när vi insåg att det skulle vara 65 000 exklusive moms, men tack vare företag som har hjälpt oss kan vi gå i mål med det här, säger Ringfelter, som menar att detta tifo kommer toppa derbyarrangemanget med råge.

– Jag skulle inte vilja snacka ner något som vi gjort tidigare, men det här kommer få våra tidigare tifon att blekna i jämförelse, säger Ringfelter.

Att det är just Hammarby, som har det överlägset högsta publiksnittet (23 204) i årets allsvenska, som gästar har spelat in i Falkarnas val av match att visa upp tifot under.

– Den här matchen passade dels in i tidsramen för att vi skulle hinna göra det här men sedan visste vi att det var en av de stora publikdragarna också. Det är kul att visa Stockholmslagen vad man kan hitta på som en nykomling i allsvenskan. Vi hoppas att de kan få upp ögonen för vad man kan hitta på också, avslutar Ringfelter.