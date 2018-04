Efter turbulenta dygnet – Anderssons straffräddning poängräddare för ÖFK

Det har varit ett turbulent dygn för ÖFK sedan klubbens ordförande Daniel Kindberg anhållits misstänkt för ekonomisk brottslighet.

Men sportsligt åkte man ned till Kalmar med en 2-1-seger mot IFK Göteborg och med ambitionen att bryta den negativa trenden man haft på Guldfågeln arena med två tidigare förluster.

I säsongens första allsvenska match på naturgräs valde Graham Potter att ge Andreas Andersson förnyat förtroende i målet och dessutom var Sam Mensiro tillbaka i startelvan efter en tids skadebekymmer.

Efter en trevande inledning var det dock Douglas Bergqvist som först hamnade i protokollet när han kapade Kalmar FF:s Hiago och drog på sig ett gult kort. Strax därpå var det hemmalagets Isak Magnussons tur att syna det gula kortet när han stoppade Saman Ghoddos i en kontring.

Som vi blivit vana vid när ÖFK spelar i allsvenskan var det de som tog hand om bollinnehavet i matchen.

Men i en ganska tempofattig tillställning skulle det dröja till den 25 minuten innan den första heta chansen uppenbarade sig. Och det var förra matchens båda målskyttar som var i farten när Ghoddos vräkte sig fram på ett Edwards-inlägg – men hårt uppvaktad av en Kalmarback stötte han bollen någon decimeter utanför stolpen.

Åtta minuter senare hade ÖFK däremot marginalerna på sin sida. Curtis Edwards kom på nytt runt på sin högerkant och hittade in till en för dagen mer centralt spelande Ken Sema. Han hoppade i sin tur över bollen till Brwa Nouri som med en blandning av tur och skicklighet tog sig in i straffområdet och placerade in 1-0 till ÖFK.

Med ett kvitteringsmål i sikte flyttade Kalmar upp laget i banan, men lyckades inte skapade några oroligheter innan den först halvleken var över.

Om den första halvleken var något sömnig var det en helt annan sak i början av den andra.

Några minuter in vaskade smålänningarna fram en hörna. Andreas Andersson räddade visserligen Viktor Elms nick. Men på den efterföljande returen kunde han inte göra mer än att se på när Hiago tryckte in kvitteringen.

När Sotirios Papagiannopoulos bara minuter senare tacklade KFF:s målskytt bryskt i straffområdet fick hemmalaget ett ypperligt läge att göra 2-1 från elva meter.

Men Andreas Andersson gick åt rätt håll och stoppade Romario från att ta ge Kalmar ledningen i matchen.

Brasilianaren var sedan nära att revanschera sig när han på volley fick se sitt skott träffa ovansidan av ribban.

ÖFK hade därefter märkbart svårt att resa sig efter Kalmars anstormning. Potter gjorde ett försök att inbringa ny energi genom att byta in Ronald Mukiibi och Dino Islamovic. Men några fler målchanser blev det inte och ÖFK fick nöja sig med en poäng.

Kalmar FF–Östersunds FK 1–1 (0–1)

Målen: 0–1 (33) Brwa Nouri, 1–1 (53) Hiago.

Publik: 4 134.