Djurgården sänkte ett blekt ÖFK – efter två nickmål av Jonas Olsson

Djurgården tar ledningen sent i första halvlek – se Jonas Olssons mål här

Efter urladdningen när ÖFK slog ut Galatasaray ur Europa League-kvalet så sent som i torsdags var det största frågetecknet hur ÖFK skulle klara av att prestera mot Djurgården. ÖFK inledde med ett par tekniska missar, individuella misstag och slarviga passningar som släppte in Djurgården på egen planhalva. Det tog ÖFK lite längre tid än vanligt att komma in i matchen. Det var två lag som slet hårt under första halvtimmen utan att något speciellt farligt hände. Närmast var Kim Källström som var nära på att styra in en frispark slagen av Kevin Walker.

Med cirka fem minuter kvar av första halvlek fick Djurgården frispark igen strax utanför straffområdet. En frispark som Brwa Nouri försökte rensa men bollen träffade armen, borde ha varit en ganska tydlig straff men istället fick Djurgården en hörna, efter mycket protester från hemmalaget. För att ge igen gjorde dock Djurgården 1–0 på ÖFK i 43:e minuten när Jonas Olsson kunde nicka in bollen bakom Keita.

Potter saknade två av sina mest offensiva vapen i Ken Sema och Saman Ghoddos som båda såg matchen från läktaren på grund av skador. Något som märktes lite då ÖFK inte riktigt visade prov på samma målglada spel och saknade flyt i offensiven. Fouad Bachirou fick ett gyllene läge i mitten av andra men kunde inte få hål på Djurgården. Inför sista kvarten byttes Johan Bertilsson in i hopp om att kunna forcera fram fler lägen för gästerna.

Djurgården kunde spela på resultatet och behövde i princip bara hålla ÖFK borta från Andreas Isaksson men trots det låg de inte på latsidan med att skapa sig läge för att uttöka sin ledning. Bertilsson fick knappt känna på bollen och ÖFK:s offensiva hot fick knappt visa upp sig. I 82:a minuten punkterade Djurgården matchen när Aliou Badji kom fri och kunde överlista Keita.

ÖFK kämpade hårt för att hålla tätt men lyste med sin frånvaro i sista tredjedelen. Något som Djurgården utnyttjade på sin hemmaplan när samme Olsson kunde strö ytterligare salt i de röd-svarta såren när han återigen nickade in en boll som gav 3–0 till hemmalaget.

Djurgårdens IF – Östersunds FK 3–0 (1–0)

Målen: 1–0 (43) Jonas Olsson, 2–0 (82) Aliou Badji, 3–0 (86) Jonas Olsson.

Domare: Magnus Lindgren

Publik: 11 762

