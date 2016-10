Brwa Nouri förlänger säsongen – klar för nytt landslagsuppdrag med Irak

Läs också: OIyckligt avslut när Brwa Nouris Irak var nära skrällpoäng i VM-kvalet

Det var Östersunds FK som var först att berätta nyheten på sin facebooksida under onsdagen att Brwa Nouri är återigen till ett läger med Iraks landslag. Nouri fick inte chansen att hoppa in under den förra samlingen med VM-kvalmatcher mot Japan och Thailand, men tog bänkningen med ro.

– Tränaren har en plan för mig att jag ska komma in steg för steg och när jag lärt känna systemet och alla spelarna bättre så ser han mig spela den rollen på mittfältet som jag har i ÖFK, sade Nouri till Sporten efter samlingen.

Nu är han återigen uttagen till ett nytt läger i Dubai inför att Irak ska möta Förenade Arabemiraten på Mohammad Bin Zayed Stadium i Abu Dhabi 15 november.

