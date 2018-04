Brwa Nouri efter DIF-fansens hatvåg: "Jag har tagit lärdom och varit med om värre grejer"

Brwa Nouri möttes återigen av Djurgårdens mur av hat. Det är inte första gången som han får kliva ut framför DIF-sektionen och motta hat från klacken. Efter den allsvenska premiären kommer han ut i mixade zonen. Han är ledsen över förlusten men det alla vill prata med honom om är hatvågen som mött honom.

– Det gjorde de senast här, även senast på Tele 2 så jag vet inte varför det blir igen i den tredje matchen. Jag förstår inte uppståndelsen kring det längre. Det är inte det roligaste att höra men i slutändan så vet jag vem jag är och jag vet vad jag har gjort och det de sjunger är inget som jag anser stämmer, säger Brwa Nouri och fortsätter:

– De vill supporta sitt lag och störa motståndarna. Jag tyckte att jag lyckades att inte påverkas av det. Om jag skulle bli påverkad av motståndarnas fans så tror jag att jag är i fel sport. Men det är aldrig kul att höra något jag anser är lögn liksom.

– Jag har tagit lärdom och varit med om värre grejer, säger Nouri.

Han är ÖFK:s lagkapten, han är en stor förebild för många både på och utanför planen. Han är en kändis i Fotbollssverige, men han är också en människa. Hur mår du efter allt som händer när du kommer hem?

– Jag tror att om man börjar älta och tänka för mycket...

... det här hände för sjutton år sedan. Det var en kultur i en fotbollsförening och jag var femton år, jag visste inte vad det var och vad vi gjorde. Jag har lärt mig saker och tagit ganska många steg i livet sedan dess. Att få höra det sjutton år senare är naturligtvis inte det roligaste att höra men det är en typ procent av all befolkning. Jag får kärlek från hela Sverige dagligen så det är det jag tar med mig. Sådant här gör mig egentligen bara mer säker i min övertygelse om vart jag står idag och vad mina värderingar och grund är.

Hur påverkar det dig att hur du än jobbar framåt för att vara en förebild och stå upp för vad du tror på i samhället så kommer ditt förflutna tillbakakastat på dig?

– Det enda jag kan göra är att vara den förändring som jag vill se i världen. Jag kan inte göra så mycket mer. Jag hoppas att antingen kan jag visa vad jag är, att försöka vara en god förebild i hur man ser på saker och ting på ett sunt sätt eller så kan man höja rösten och göra massa saker. Jag försöker att vara en kombination av båda. Jag försöker att vara så bra som jag kan. Jag hoppas att folk kan ta efter det och se det, om de vill. Det är inte så att jag vaknar upp varje dag och säger att "idag ska jag vara en förebild", utan det kommer när man lyckats nå framgång trots att man varit där nere. Jag är jävligt stolt över att jag har gjort det. Det är inte så att jag inte kommer att vara stolt över vad jag tagit mig igenom för att Djurgårdssupportrarna sjunger de de sjunger.

Ifjol var Brwa Nouri så gott som klar för Djurgården något som indikerar på att i alla fall föreningens ledning trodde på och ville arbeta tillsammans med Nouri. Det var fansen som satte stopp för övergången.

– Jag ska inte skydda Djurgårdsfansen men i slutändan så är det deras sätt att göra så. Om de anser att det var deras bästa sätt att supporta sitt lag så säger jag "fine".

ÖFK presenterade sig själva i ett nytt ansikte inför premiären. Nouri och Ghoddos fick spela tillsammans på innermittfältet. Widgren och Mukiibi bytte kant med varandra Islamovic och Gero spelade tillsammans på topp.

– Vi ville "spice it up" lite Graham brukar säga. Tanken med Saman är att försöka hitta honom rättvänd för att kunna driva upp mot deras backlinje men också att kunna få in honom i löpningar bakom backlinjen för att sträcka ut deras lag.

Är det en tillfällig position för Saman när Edwards och Tekie saknas eller kommer vi att få se mer av er två tillsammans på mitten?

– Nä, faktiskt har han börjat spela där lite en del matcher. Jag tycker att Saman är ganska bra överallt. Idag behövdes han där och han var väldigt duktig.

Ni har ett väldigt dåligt premiärfacit de senaste åren, har ni råkat på ett premiärspöke?

– Nää, det får du inte skriva! Jag tror inte på spöken, skrattar Nouri.

