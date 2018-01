Så påverkas helgens idrottshändelser av stormen – bandymatch i Östersund skjuts upp

Bandymatchen i division 1 norra skulle ha startat 13.15 under söndagen men redan under lördagskvällen hade båda lagen och domaren enats om att det inte var värt att försöka spela under de väderförhållanden som väntade.

Matchen kommer i stället att spelas 21 januari, 13.15, enligt ÖBS facebooksida.

Ett stenkast ifrån Östersund Arenas bandyplan ligger Östersunds skidstadion där det under helgen arrangeras tävlingar i Scandic Cup i längdskidor.

Efter fina förhållanden under lördagens distanser tvingades arrangörerna justera programmet för söndagens sprinttävlingar och tidigarelägga starterna för sprinttävlingarna.

Herrjuniorernas finaler inleddes redan 10.30 och kunde genomföras utan problem. Till damjuniorernas finaler, som startade 12.10, hade vinden börjat tillta men tävlingarna avslutas som planerat.

Se liveresultat från tävlingarna på internationella skidförbundets hemsida.