TV: Se polisernas häftiga vattentrick – i 28 minusgrader

Adam Holmberg och Nedim Gacanovic jobbar båda i vanliga fall för polisen i Borlänge. Under vintersäsongen säsongsjobbar de dock för polisen i Sälen. Och en dag när temperaturen sjönk ned mot 28 minusgrader passade de på att testa den så kallade Mpemba-effekten (läs mer i botten av artikeln).

– Det var när vi hade köldsmällen här hemma som vi hade sett en massa klipp på Youtube och tänkte att det var läge att testa. Så vi slängde på en kastrull på sprisen,gick ut och filmade. Det blev helt perfekt, säger Adam Holmberg, som i klippet är den som kastar upp vattnet i luften som förvandlas till ett stort vitt moln.

Nedim Gacanovic höll i kameran.

– Jag tänkte att det skulle misslyckas. Men det föll bättre ut än jag hade trott. Ju fler gånger man kollar på klippet märker man fler och fler detaljer. Först det stora molnet, sedan solen som lyser bakom honom och till sist faller det, som ett meteorregn, säger Nedim Gacanovic.

Till skillnad från Adam Holmberg är Nedim Gacanovic fortfarande är kvar i Sälen. Där ska han jobba fram till säsongsavslutningen i april.

– Man jobbar som vanligt och bor i en stugby så man umgås med varandra dygnet runt och på fritiden har vi gjort allt man kan göra här, åka längd, slalom och skoter, berättar han.

Adams och Nedims videoklipp är vinnare av Ögonblicket och de belönas med fyra biocheckar.

Fotnot:

Mpembaeffekten är namnet på det fenomen som innebär att varmt vatten under vissa omständigheter kan frysa till is snabbare än vad kallt vatten kan frysa till is. Effekten har fått sitt namn från den tanzaniske gymnasiestudenten Erasto B. Mpemba från Tanzania, som upptäckte fenomenet på 1960-talet.