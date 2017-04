E45 avstängd mellan Sveg och Mora

E45:an är avstängd i båda riktningar mellan Sveg och Fågelsjön vid Norra Siksjön. Enligt Trafikverkets pressjour kommer vägen vara avstängd under flera timmar. Bussen ligger på sidan och blockerar vägen.

- Bussen kommer att bärgas och det kommer ta lång tid, säger Veronika Gustafsson på Trafikverket.

Under tiden som vägen är avstängd leds all trafik om på plats. Enligt Trafikverket leds södergående trafik om via väg 84 mot Kårböle, Ljusdal vidare mot E4 Hudiksvall. Norrgående trafik leds via Västbacka mot Los sedan mot lv 296 och Kårböle.

Det var strax efter 07.00 på söndags morgonen som larmet gick om en bussolycka på E45 mellan Sveg och Fågelsjön. Olyckan inträffade i höjd med Sikåsjön.

