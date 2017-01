Nyårshelgens blåljus: Misstänkt stöld, lägenhetsbrand och slagsmål

För att läsa artiklarna i sin helhet klickar du på blålänken under respektive stycke.

Under fredagskvällen fick polisen flera samtal om att ungdomar sköt raketer mot varandra och förbipasserande vid Körfältet i Östersund.

Strax efter klockan 21 på lördagen ringde en person SOS sedan en svävande lykta som skickats upp i luften hade fastnat i ett träd. Personen som larmade var rädd för att elden i lyktan skulle sprida sig till trädet.

Vid 21.30-tiden på lördagen larmades SOS om att det var rökfyllt i trapphuset på ett lägenhetshus i Skogsmon utanför Östersund.

Vid 23.30 på lördagskvällen larmades polisen om ett pågående slagsmål på Frösön.

En lägenhet i ett radhus i Duved eldhärjades vid 23.38 på lördagen.

Strax efter klockan 02 på nyårsnatten var det dags igen - polisen fick rycka ut på larm om ett större slagsmål i Östersund.

Mellan klockan 18.00 på nyårsafton och klockan 06.00 på nyårsdagen fick polisen hantera 83 händelser.

Under förmiddagen på nyårsdagen fick polisen in en anmälan om att det ska ha skett en våldtäkt under nyårsnatten.

Vid lunchtid på nyårsdagen gjorde polisen en trafikkontroll i Berg.

Vid 15-tiden på söndagen fick fjällräddningen rycka ut för att undsätta en skidåkare i närheten av Funäsdalen, Härjedalens kommun. Skidåkare har skadat foten – fick hjälp av fjällräddare

Det inträffade en singelolycka på E 14 i höjd med Grytan, Östersunds kommun, vid 18.24 på söndagen.

