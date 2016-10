Villa i Sveg utsatt för inbrott – vapenskåp bröts upp

Villaägaren hade varit borta under några dagar och upptäckte inbrottet under onsdagen. Inbrottstjuven alternativt tjuvarna hade brutit upp ett fönster för att ta sig in i huset.

Huset hade sökts igenom och ett vapenskåp hade brutits upp. Inga vapen hade tagits dock, utan tjuvarna var antagligen ute efter något annat.

Polisens tekniker gör en brottsplatsundersökning och det är inte i nuläget klart om vad som tagits i inbrottet.

