Två män åtalas efter skottdramat mot asylsökande i Strömsunds kommun

Händelsen ägde rum i en by i Strömsunds kommun i slutet av juli.

En av flickorna som är minderårig har tidigare berättat i ÖP att mannen höll i ett stort vapen och sade "go away, I will shoot you".

Hon och de andra i gruppen som var ute på sin vanliga kvällspromenad försökte prata svenska med mannen som fortsatte prata engelska.

Flickan gick därifrån och vännerna kom efter. När hon stannade för att vänta på sin vän, även hon minderårig, ska mannen ha skjutit i marken i närheten av vännens ben.

Det var efter det som den andre mannen som är yngre än mannen med skjutvapnet ska ha slagit en gruppen i ansiktet.

Den äldre mannen åtalas för grovt olaga hot eftersom han enligt åklagaren visat särskild hänsynslöshet och råhet. Den yngre mannen åtalas för misshandel.

Händelsen blev uppmärksammad bland annat eftersom polisen trots larm om skottlossning aldrig skickade någon patrull till platsen.

Polisen bedömde inte att händelsen var akut.

Gruppen hade enligt polisanmälan gått in på en gård för att fotografera djur när den husägaren och en bekant kom ut och gick till attack.

De två männen har gjort en egen anmälan som godkändes hos polisen på tisdagen den 9 augusti. I anmälan framkommer inget om att de ska ha brukat våld eller hot själva.

De skriver att en grupp på cirka tio personer var inne på gården och befann sig vid grinden till fårhagen.Gruppen och männen ska enligt anmälan ha skrikit åt varandra innan gruppen till slut gick. Anmälan gäller hemfridsbrott.

Av åtalet mot männen framgår att båda förnekar brott.

