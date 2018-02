Har begärt 15 miljoner – riksåklagaren: "Sture Bergwall bör få skadestånd"

– Riksåklagarens perspektiv är relevant för oss, men i slutändan kommer JK att fatta ett självständigt beslut, säger Kristoffer Kågström, handläggare hos JK, till Nyhetsbyrån Siren.

Läs även: Sture Bergwall begär 15 miljoner i skadestånd: "Anser det skäligt i förhållande till hans psykiska lidande"

När han vårdades på Säters sjukhus började Bergwall erkänna sig skyldig till ett 30-tal mord. Han dömdes sedan för åtta mord.

Men 2008 berättade Sture Bergwall för journalisten SVT-journalisten Hannes Råstam att han inte begått något av de mord som han erkänt. Efter en lång process friades han formellt för alla mord 2013.

Riksåklagaren understryker att det handlar om ett unikt fall med "exceptionella omständigheter". Med hänsyn till de brister som Bergwall-kommissionen pekat ut inom vården och rättsväsendet bör inte Sture Bergwalls rätt till ersättning sättas ned vare sig helt eller delvis, enligt RÅ. Detta trots hans erkännande och agerande i övrigt, som enligt praxis annars hade kunnat påverka bedömningen.

RÅ anser att Bergwall ska anses berättigad till skadestånd i första hand från november 1994, då den första morddomen vann laga kraft, till november 2013. Sture Bergwall har själv begärt skadestånd för perioden 1992-2015.JK har även fått in ett yttrande från den rättspsykiatriska kliniken i Säter, med fokus på den medicinska bilden under Bergwalls vårdtid. Sture Bergwall och hans juridiska ombud Angelica Rigborn har nu möjlighet att yttra sig om de svar som kommit in. Sedan följer fortsatt handläggning i ärendet där JK framför allt kommer att ta del av Bergwall-kommissionens rapport, enligt Kristoffer Kågström.

– Det är ett väldigt omfattande material att gå igenom, men det är naturligt för oss att titta i rapporten med tanke på att det hänvisats mycket till den både i ansökan och i Riksåklagarens yttrande. Vi får se hur mycket som är av betydelse för vår del. Förhoppningen är att vi kan fatta ett beslut i ärendet i början av sommaren, säger Kristoffer Kågström till Nyhetsbyrån Siren.

Sture Bergwall, som 1993-2002 hette Thomas Quick, dömdes först för åtta mord. Han friades formellt från alla mordmisstankarna 2013, och lämnade sedan in sin skadeståndsansökan till JK i oktober i fjol.

Bergwall dömdes bland annat för mordet på Sundsvallspojken Johan Asplund. Det var ett av de mord han senare friades från.

