Efter uppmärksammade jaktmålet – fyra män från Härjedalen får ersättning från JK

De fyra männen från Härjedalens kommun satt frihetsberövade i maj månad 2012, misstänkta för att ha jagat varg i ett revir i Dalarna. Själva hävdade männen att de rekade inför bäverjakt.

Männen friades till sist i både Mora tingsrätt och i Svea hovrätt och i augusti sökte männen om skadestånd hos JK.

Utöver den ersättning för lidande i samband med frihetsberövade och förlorad inkomst som är praxis så ansökte männen även om ersättning för de år de inte kunnat jaga.

Här är listan över vad männen fick i ersättning:

Man 1, från Sveg: 20 000 för lidande i samband med frihetsberövande. 1 200 kronor för förlorad arbetsförtjänst. 3 308 kronor för ombudkostnader.

Man 2, från Lillhärdal: 20 000 för lidande i samband med frihetsberövande. 18 000 kronor för förlorad arbetsförtjänst. 3 308 kronor för ombudkostnader.

Man 3, från Lillhärdal: 20 000 för lidande i samband med frihetsberövande. 1 654 kronor för ombudkostnader.

Man 4, från Lillhärda: 20 000 för lidande i samband med frihetsberövande. 22 352 kronor för förlorad arbetsförtjänst. 3 308 kronor för ombudkostnader.

Men det var inte bara för lidande, förlorad inkomst och ombudskostnader som männen sökte ersättning, de ville även ha ersättning för de år de inte kunnat jaga.

De sökte mellan närmare 80 000 kronor till 120 000 kronor var för att de inte kunnat jaga under 2-3 år. De ville även att JK skulle betala ut ersättning för den publicitetsskada de anser skedde eftersom fallet blev så uppmärksammat i medierna. JK nekar dock på båda punkter, anledningen är att JK anser att medieuppmärksamhet i samband med frihetsberövande inte är ovanligt och därför redan är inräknat i de praxisbeloppen som betalas ut för "lidande".

Den uteblivna jakten under ett antal år menar JK inte har någon koppling till själva frihetsberövandet i maj månad 2012, utan är en följd av brottsrubriceringen.

Anders Dunder, som satt frihetsberövad i sjutton dagar, är långt ifrån nöjd med ersättningen.

– Rättsskandalen fortsätter och får fortsatt högsta betyg, säger Anders Dunder.

Han vill i dagsläget inte kommentera JK:s beslut närmare eftersom han inte har tagit del av det.

– Helt klart är att det är en skandal. Ersättningen är löjligt låg med tanke på frihetsberövandet, att jag blev av med delar av pensionen under det och att mina vapen var beslagtagna under många år. Dessutom blev jag under tre och ett halvt år hotad elva gånger av åklagaren med att snart skulle det bli rättegång och då skulle jag anhållas. Det här är sanslöst, säger Anders Dunder.

