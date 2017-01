Uppsalaspöket finns inte mer – Jämtland tog viktig seger i mittenstriden

För Jämtland har Uppsala blivit ett spöke. 20 förluster på raken har det blivit. Coach Torbjörn Gehrke har i veckan lämnat positiva besked om sitt Jämtland där hela truppen tränat tillsammans och spelarna med skadekänningar har känt sig hela. I och med den samlade truppen har även en tryggare känsla vilat sig över laget. En känsla som är viktig när laget haft ett moln av lågt självförtroende över sig.

I senaste matchen mot Nässjö lyste poängen med sin frånvaro, både trepoängare och straffkast ville bara inte träffa korgen. Därför skulle det bli viktigt att sätta bollarna från början mot Uppsala så att det inte blir ett hjärnspöke och en följetång att bollarna inte kan sitta.

Jämtland började matchen med att sköta spelet under korgarna väl, första skottet mot bortakorgen missade dem men sedan kunde Preston Purifoy öppna med en skön trea, perfekt för självförtroendet inledningsvis. Gustav Hansson satte lagets andra trea kort efter. Uppsala gjorde det trångt för Jämtland att bryta in under korgarna chanserna var större genom att skjuta utifrån. Men efter att Uppsala gjort 19–11 på hemmalaget valde Gehrke att bryta för timeout. En timeout som inte gav vidare utdelning, visserligen en snabb boll i krogen men sedan fick hemmalaget det fortsatt tufft att faktiskt komma till avslut. Dino Cinac hade det tufft under borta korgen och det såg ut som att två Uppsalaförsvarare hängde på honom varje gång för han skulle hoppa och skjuta, ett tungt jobb att göra poäng på ett ettrigt bortalag. Och till sist knappade Jämtland ikapp till 19–21 i första perioden.

Jämtland gick inte ut med storhetsvansinne precis, men ändå med en utstrålning som sade att de ville vinna matchen. Dessutom rådde det inte lika mycket missar. Alla bollar satt inte men den här gången satt man inte och undrade vad problemet var och det såg heller inte nonchalant ut. Tvärtom, Jämtlands öppning av andra perioden tvingade istället Uppsala till en tidig timeout när hemmalaget gick upp i fyrapoängsledning. Precis den typ av tidiga övertag som kan skänka självförtroende till ett lag som varit lite naggat i kanterna. Fortfarande var det de där trepoängarna, det var många fina försök som lurade längs ringen men valde att hitta ur snarare än i, efter två perioder hade de satt fem av 14. Stjärnan Mike Bruesewitz gjorde inte poäng förrän i mitten av andra perioden men Jämtland hittade rätt och kunde sticka iväg med tio poängs försprång.

Jaan Puidet lurade Uppsalaförsvaret när han dribblade sig in i dunkläge men passade bollen bakom ryggen på sig själv till en fristående Dino Cinac som i lugn och ro kunde sikta in en trepoängare. Den luringen och sexs poängs försprång följde med Jämtland in i halvleksvilan.

Samme Cinac gav laget ytterligare en trepoängare att inleda andra halvlek med. Sedan visade de hög lagmoral när de sprang sig trötta i försvaret, för varandra. För att vinna matchen. Jämtland kunde fortsätta hålla Uppsala med armlängdsavstånd (cirka tio poäng) under större delar av tredje perioden och efter fyra minuter valde därför gästerna att ta timeout. Tredje perioden blev jämnare.

Överlägset poängbäst blev Dino Cinac och Mike Bruesewitz fick också fart på skyttet i tredje perioden. Lagspelet fungerade, bollarna hittade korgen och hemmastämingen gjorde sitt. Jämtland skrämde bort spökena – både Uppsalaspöket och hjärnspökena som letat sig in efter några tunga matcher.

Matchfakta/Basketligan herrar

Jämtland–Uppsala 98–88 (19–21, 26–17, 27–24, 26–25)

Poäng, Jämtland: Dino Cinac 29, Mike Bruesewitz 22, Jaan Puidet 13, Gustav Hansson 9, Preston Purifoy 9, Olle Lundqvist 4, Jabril Durham 6, Samuel Berkelund 4, Niklas Larsson 2

Publik: 905