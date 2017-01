På pappret skulle Jämtland vinna – Borås spände musklerna och vann

Lagen hade mötts två gånger tidigare och hämtat varsin vinst på respektive hemmaplan. Av det facit att avläsa så låg fördelen på Jämtland som tog emot Borås på tisdagskvällen. Dessutom var Jonte Karlssons trupp skadedrabbad och poängbäste spelare James Washington lämnade hastigt laget för en tid sedan och detta blev första matchen som laget fick klara sig utan honom. Hans ersättare Jerome Seageares hade heller inte hunnit blivit spelklar. Därför kom Borås med endast nio spelklara spelare.

Inledningsvis märktes det inte att Boråstruppen led av manfall även om Jämtland låg några poäng före. Därför var det Borås som tog matchens första timeout som gav utdelning. De hämtade ikapp till 13–13 och tvingade Jämtland i samma position. Men deras timeout gav inte samma önskvärda utdelning, de hann bara göra två snabba poäng innan Borås tog tillbaka spelet och lyckades stoppa Jämtlands anfall samtidigt som de satte sina egna bollar. Med bara sekunder kvar så rullade bollen otaliga varv längs korgen och tre olika hemmahänder var där för att putta ner bollen men Borås gick starkast ut period ett som slutade 15–22.

I andra perioden fortsatte bortalaget att kontrollera spelet och i takt med att poängen tickade upp för Karlssons Borås så hördes mer och mer desperata rop från hemmacoach Torbjörn Gehrke som ropade på laget "Kan det i alla fall se ut som att vi vill spela?". Laget uppträdde slarvigt och kort efter utskällningen kallade Gehrke mannarna till timeout. Niklas Larsson brukar kunna leverera trepoängare men i inledningen så studsade inte bollarna hans väg. Något vaknade väl Jämtland vaknade till liv igen och kunde förvalta bollen bättre. Nonchalant försvar i samband med okoncentrerade avslut gav uppförsbacke för hemmalaget att komma ikapp.

Det var ockå oskärpa i hemmalagets straffkast där det nästan missades mer än vad som träffades. Dessutom lyckades bortalaget hålla Jämtland ungefär tio poäng ifrån sig i andra perioden. Jämtland första halvleken sammanfattas; slarv, okoncentration och passitivitet. – underkänt.

Andra halvlek började med ett högre tempo men bortalaget fortsatte att hålla ifrån. Jämtland kom in med snabbare fötter vilket gjorde det jämnare. Men ändå var de nästan tio poäng bakom hela tiden, närmast var åtta poäng. Tredje perioden slutade 44–55.

I sista peridoden öppnade Jabril Durham hemmalagets poängskytte med en skön trepoängare men mer än så var det inte. Bortalaget drog iväg med 15 poängs övertag efter bara tre minuter. Jämtland började hämta ikapp och i takt med att de knappade in på gästerna ökade publikstödet och Sporthallen fullkomligt kokade under matchens slutminuter. Spelet under hemmakorgen var en kamp för Jämtland som fick slita hund för att hålla Borås borta – vilket de till viss del gjorde men lyckades istället heller inte med att sätta sina kontringar. När Jaan Puidets trepoängskast med minuten kvar var ner i korgen och vände så ekade frustarationen i hallen, hade den suttit hade de bara varit en poäng ifrån varandra.

Nä, störst underhållning stod maskoten "Bruce the Moose" för när han dansade till "TNT", hemmalaget bjöd på oengagemang och såg inte ut att vilja vinna matchen.

(På grund av tekniskt fel så fungerade inte statistiken och därför kan vi inte redovisa några siffror.)

Jämtland – Borås 69–77 (15–22, 35–43, 44–55, 69–77)

Publik: 1069