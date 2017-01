Medioker start – sedan tog Jämtland över helt

Första halvlek var inte bra, om man är snäll. Vill man vara riktigt kritisk kan man säga att den var undermålig.

Umeå tvingade in Jämtland in en sorts gåbasket som "Älgarna" hade svårt att ta sig ur. Torbjörn Gehrke var frustrerad på bänken och bytte in spelare för att få fart på laget, men utan riktigt resultat.

Det missades i massor. Från enkla närskott och dunkar, till öppna tvåor och treor. Ja, när till och med Niklas Larsson brände två straffkast undrade vi vad som var på gång.

Umeå ledde med 20–18 efter period ett, sedan Jämtland skjutit ynka 28 (!) procent från golvet. Umeå däremot bombade i treor. Johan Rönström och Robin Alm satte totalt fyra bara i första perioden.

Andra tian blev en uppryckning från Jämtland. Lite bättre fart, lite mer aggressivitet, men fortfarande långt ifrån den kvalitet vi är vana vid.

Halvtidsledningen med 47–41 kändes inte säker, men det var en synvilla. Umeå gjorde andra halvlekens första poäng – sedan tog Jämtland över fullständigt.

Intensiteten i försvar höjdes markant och när försvaret satt som en smäck började även de lätta poängen framåt att komma.

Jämtland gjorde 17–4 på cirka fem minuter och gick upp till 64–45. Främsta fanbärare var Dino Cinac och en pånyttfödd Jabril Durham som i det läget hade gjort 17 respektive 15 poäng.

När halvleken var slut var ledningen 75–50. Det gjorde att fjärde perioden mest "spelades av".

Till slut 103–71 efter en match där Jämtland växte allt eftersom. Högst betyg till Dino Cinac och Jabril Durham. Preston Purifoy också väldigt nyttig. Hans atletiska och smarta försvarsspel är bland de bästa vi sett på senare år i Jämtlandslinnet.

20 matcher är därmed spelade av grundserien. Nu kommer säsongens tätaste matchschema. Södertälje, Norrköping, Luleå, Södertälje, Borås, Nässjö och Uppsala ska avverkas på 25 dagar.

Jämtland-Umeå 103–71

18–20, 29–21, 28–9, 28–21

Jämtland: Dino Cinac 20, Jabril Durham 15 , Mike Bruesewitz 15, Preston Purifoy 14, Jaan Puidet 8, Anton Kobylak-Berglund 7, Olle Lundqvist 6, Niklas Larsson 6, Oliver Gehrke 5, Gustav Hansson 4, Samuel Berkelund 3, Umeås bästa: George Valentine 14 , Robin Alm 14, Johan Rönström 14.

Returer: 45–6 (Bruesewitz 6).

Assist:24–19 (Durham11).