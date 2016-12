Glädjebeskedet för Östersund Basket – får 300 000 kronor: "Riktigt roligt"

Starten på säsongen i damernas basketliga blev inte alls som Östersund Basket tänkt sig.

Då sporthallen i Östersund renoverats under säsongsinledningen tvingades laget att spela inte mindre än nio raka matcher på bortaplan, något som påverkade ekonomin kraftigt då det inte kom in några publikintäkter under den tiden.

För att reda ut ekonomin valde klubben att dels ansöka om etableringsstödet på 300 000 kronor men också starta upp en insamling riktad till privatpersoner och företag där målet är att nå 100 000 kronor på 100 dagar.

Och nu är den ena delen uppnådd, etableringsstödet.

– Jag har inte sett beslutet men det besked jag fått är att de beslutat ett ge oss 300 000 kronor. Det en fantastisk för klubben, och vi är jätteglada för det. Det känns jätteroligt att det är så många som backat upp oss, säger ordföranden Katarina Paulsson och fortsätter:

– Även om vi har ett elitlag så är det precis lika viktigt för vår breddverksamhet. Det är inte bara elitlaget som drar nytta av det här, utan även vår breddverksamhet. Sedan är ju våra elitspelare förebilder för våra yngre spelare.

