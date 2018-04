Sydstatsblues funkar lika bra i New York – eller Östra Odensala

Läs även: Popgeni lägger ner – men först sex konserter och en minifestival

IF Popgeni är inne på sluttampen. Efter sju år som arrangörer av massor med musikaliskt godis gör snart de äldre gentlemännen bokslut. Björn Gidlund, som på nytt uppträder på en Popgenispelning under sitt artistnamn State Of Mud, säger det många tänker.

– Det känns sådär.

Ja, det gör ju det. Östersunds konsertscen har levt upp ordentligt under de här sju åren och många artister som troligtvis aldrig skulle ha hittat till lilla Östersund annars har spelat här.

Breanna Barbara är inte den artisten som kommer ha lämnat störst avtryck när sju år av Popgenispelningar ska sammanfattas – konkurrensen är nämligen knivskarp. Men den New York-baserade sångerskan, ursprungligen från Minnesota, har ett eget musikaliskt uttryck.

Musiken beskrivs emellanåt som "ockult blues" och det är en bra beskrivning. Det är rått, det är skitigt, lite punkigt och bitvis också flummigt. Breanna Barbara och hennes fyramannaband skapar en kompakt ljudmatta som attackerar publiken från första tonen till den sista. Allra mest angeläget är det i "Sailn' Sailin'" och "Who are you" – de två bästa spåren från hennes senaste skiva, "Mirage Dreams" från 2017.

State Of Mud tillhör de artister som har spelat flest gånger hos IF Popgeni och det är också han som inleder denna "Southern blues sunday", som arrangörerna väljer att kalla kvällen. Precis som Breanna Barbara är det blues av ett modernare snitt och med ett personligt uttryck som Björn Gidlund, en av länets mest mångsidiga artister, levererar.

Som flera gånger på sistone spelar han den här kvällen som en duo tillsammans med Samuel Frohm. Spelningen domineras av låtar från senaste skivan "Östra Odensala och det är riktigt snyggt när duon inleder kvällen med "Kentucky". "I want to go home" och Hank Williams-covern "I'm so lonsome I could cry" är ytterligare några av kvällens stora ögonblick.

IF Popgeni må vara inne på upploppet. Men Östersunds livescen kommer leva vidare i annan tappning och ännu återstår flera kvällar med högklassig livemusik från popgenierna. Det här var ytterligare en sådan.