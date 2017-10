Nytt konstnärsstipendium i Medstugan

Byn Medstugan ligger längs Skalstuguvägen nära norska gränsen. Den stora jaktvillan och ett trettiotal byggnader ingår i egendomen som testamenterades till Hushållningssällskapet år 1909.

– Det är en hel liten by som väntar på sin nya verksamhet, säger Karolina Nätterlund från Hushållningssällskapet.

Egendomen byggdes upp under sent 1800-tal av grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch. Ladugården användes för att visa upp de senaste rönen inom lantbruket. En donation från hans dödsbo ledde till förverkligandet av Liljevalchs konsthall i Stockholm. Kopplingen konst och landsbygd ligger till grund för det nya vistelsestipendiet där konstnärer inom olika discipliner får bo i Medstugan under maj månad.

– Vi vill erbjuda Medstugan som en plattform för konstnärer som vill utforska vad landsbygd är och skulle kunna vara säger Karolina Nätterlund.

I tankekomplexet landsbygd – centralort – storstad rör sig serietecknaren Mats Jonsson som också är förläggare på Galago. För en intresserad publik på Tullgatan 6 berättade han igår om sina serier med fokus på senaste albumet ”Nya Norrland” där han utforskar sin hemort Bollstabruk – vars såg fortfarande producerar stora ekonomiska värden med allt färre anställda – och dess förutsättningar i en ny global ekonomi kontra det växande Storstockholm där hans dotter växer upp. Flagnande husfasader gentemot dignande värdehöjande takterasser, en nedlagd OK-mack i kontrast till ännu fler sushiställen/yogalokaler och mäklare.

– Det sticker i ögonen att orten ligger i ruiner när det produceras så fruktansvärt mycket pengar där, säger Mats Jonsson.

Men sagan är inte svartvit – det nya Bollstabruk är också en plats där individer går samman och löser problem på egen hand när samhället tar ett steg tillbaka.