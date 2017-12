Maria Hestner: Bygg inte bara traditioner – bygg trygga barn också

Den här krönikan hade det mest självklara ämnet på hela året när jag såg deadline-datumet. Den skulle beskriva känslan av att bli förälder. Hur man nu beskiver det.

Men – det gick helt i stöpet eftersom jag ännu inte vet någonting om den känslan, då vår son i skrivande stund inte behagat att komma ut ännu. Han verkar ha ärvt sin pappa, inte typen som stressar i onödan. Vi går på övertid så att säga.

So be it. Låt oss fira advent i stället.

Advent + jul + traditioner = barndom. Jag hör till de lyckligt lottade som växte upp med en familj där traditionerna tog plats. Där första advent betydde julskyltning och träffa tomten nere på byn, där ljusstakarna åkte upp i fönstren och pepparkaksbakandet med grannarna var återkommande varje år. Jag vill skapa en sådan barndom åt min son, som han kan minnas med samma värme som jag och min bror minns vår. Men vad viktigare är...

Utöver att bygga härliga jultraditioner, så vilar ett ansvar på oss – större än någonsin – att inte bara bygga en trygg barndom, utan också en trygg individ.

Jag måste, skamset nog, erkänna att jag inte alls är så feministiskt kunnig eller tillräckligt insatt i den kampanj, eller kanske revolution, som tagit världen i sitt grepp vad gäller mäns behandling av kvinnor. Det håller jag på att rätta till. Däremot ÄR jag den första att lova att göra allt jag kan för att fostra en son som ska växa till att bli en man att vara stolt över.

Jag ska göra allt i min makt att forma en grabb som törs gråta och jag ska träna honom att sätta ord på sina känslor, hellre än att ta till nävarna. Jag ska hjälpa honom att bygga trygghet och styrka nog att våga ställa sig upp bland killar i grupp och säga stopp när han ser felaktigheter. Han ska aldrig få tro att han har en maktposition gentemot tjejer bara för att han är kille, större eller starkare. Han ska aldrig få för sig att kärlek börjar med bråk, som vi i min generation fick lära oss i skolan.

Jag och hans pappa ska inte fungera som några föreläsare. Middagsbordet ska i stället vara en plats för diskussion. Vi ska tillsammans med honom sätta ord på vad jämställdhet är, vad fair play betyder, visa hur hälsosamma relationer ser ut och vi ska tänka på hur vi själva pratar om och med varandra. Vi ska från start utplåna blamegame – det som säger att allt som sker är någon annans fel. Han ska få lära sig att äga sina misstag, för att också kunna äga sina lärdomar.

Bland det viktigaste man kan äga, kille som tjej, tycker jag är reflektion. Vad står jag för? Vad bidrar jag med? Hur agerade jag? Hur kändes det? Hur fick det mig att må? Reflektion ger utveckling och det är vad jag tar med mig som nyckel i min barnuppfostran. Att hands on ge verktyg att tvingas stanna upp och tänka, prata och reflektera.

Det finns så många påhittade regler i samhället – redan på förskolan. Många är svåra att upptäcka för att vi själva i vuxen ålder är så inkörda i dem. Men jag håller på att läsa på och jag ska utmana både mig och mitt barn. Till min hjälp har jag en oerhört skarp och insatt pappa som är den mest outtröttliga jag någonsin mött när det gäller att sitta och diskutera. Trodde aldrig jag skulle säga det, men ja – jag är oerhört tacksam för det också. Det kommer vår son också vara en dag.

Det här kommer bli min viktigaste uppgift som mamma, utöver att ge honom kärlek. Han ska bli en trygg, ödmjuk och medmänsklig individ. För sin egen skull och för världen.

Välkommen ut nu, mammas lilla älskling, så vi kan påbörja vår resa.